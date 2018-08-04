Doların yükselişi asgari ücreti eritti!

Asgari ücretlinin kaybı 520 liraya, memurun kaybı 765 liraya, emeklinin kaybı ise 465 liraya kadar çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yaklaşık 6 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücret , yıl başında 1.603 liraya çıkarıldı. Ancak dolar , 1 Ocak’ta 3.78 liraydı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı da 424 dolar idi. 1 Ocak’ta zamlanan asgari ücret , yıl içerisinde aynı kalıyor ancak doların sürekli artması zaten az olan ücretleri iyice eritiyor. Son olarak doların 5 TL’yi aşması, 1.603 TL’lik asgari ücretin dolar olarak karşılığının 320.6 dolara kadar gerilemesine yol açtı.

Emekçi zorda

Yıl başından bu yana asgari ücret 104 dolar azalmış oldu. Doların 5 lira olduğu düşünüldüğünde kayıp da TL olarak 520 liraya ulaşmış durumda. Kayıp dikkate alındığında, asgari ücret dolar karşısında eriyerek 1.083 liraya düşmüş oldu. Türk-İş’in hesaplamasına göre, bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken aylık asgari harcama 2 bin 136 liraya ulaştı. Buna göre asgari ücretli 533 lira düşük ücret alıyor.

Diğer yandan yıl başından bu yana memurların maaşındaki kayıp da 153 dolar oldu. Bu da 5 lira dolar kuru üzerinden hesaplandığında 765 lira kayıp anlamına geliyor. Ocakta memur emeklisinin aylığının dolar olarak karşılığı 523 dolardı. Şimdi ise en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 lira. dolar olarak karşılığı ise 430 dolar . Kayıp 93 dolar . Bu da 465 lira kayıp anlamına geliyor.