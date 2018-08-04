'Fakirleşmek milletin hoşuna gidiyor'

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında ekonominin durumunu yazdı ve "Merak etmeyin daha da fakirleşeceksiniz." dedi.

Murat Muratoğlu bugünkü, "Şimdi bana kaybolan enflasyonumu verseler!" başlıklı yazısında, "Yıllık en fazla enflasyon artışı da yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Demek metrobüse binince kırbaçlasalar milleti, halk iyice kendinden geçecekti. Memnuniyet oranı yüzde 90'ları devirecekti. Bekletmesinler artık ertelenen zamları. Mutluluk onların da hakkı!" diye yazdı.

İŞTE MURATOĞLU'NUN O YAZISI:

Daha geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı. Kurum, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Çok mu arttı? Hayır artmadı! Fiyatlar temmuz ayında sadece yüzde yarım yükseldi. Yüzde yarım nedir ki? Abartıyorsunuz belli ki!

Başkan Erdoğan, damadı Berat Albayrak için “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına inanıyorum” demişti. Derleyip toparlıyor işte, belli değil mi?

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Bakan Albayrak çıktı, enflasyon ile ilgili olarak, “2019 yılı itibarıyla enflasyonda tek haneleri göreceğiz” demecini verdi. Beni kesin olarak ikna etti.

Çok yakında tüm göstergeler olumsuzdan olumluya dönmeye başlayacak. Hele bir dönmesin, Türkiye İstatistik Kurumu çalışanları kendilerine haritadan yer bakacak!

Enflasyon hakkında ne yazacaksın ki? Dolar aldı, ülkeyi söktü götürüyor. Törpülenmiş veriler dahi felaketi işaret ediyor. Ocak 2004'ten beri en yüksek enflasyon verisi… Sorsan, milletin iradesi…

İyi de enflasyon elalemde yavru kedi, bizde ejderha… Gelişmiş ülkeler enflasyonu artırmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Sonunda kıpırdamaya başladı. Hızlanarak artacak. Bize de yansıyacak.

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Dolar 7 ayda yüzde 25 artmış. Üretici fiyat artışı desen onun da artışı yıllık yüzde 25'te… Ben enflasyonu yüzde 15.85 açıklıyorum dersin, kime ne?

Bakın; 2003 yılı enflasyonu yüzde 18.36'ya geriledi. Noktası virgülüne kadar Kemal Derviş'in programı uygulanıyordu. Keza 2004 yılı… Enflasyon yüzde 9.32 ile ilk kez tek haneye geriledi. Derviş etkisi sürüyordu.

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Aradaki yıllar kayboldu gitti. Nihayet enflasyon Temmuz 2018'de yüzde 15.85 olarak gerçekleşti. Bu arada enflasyonun hesaplandığı sepetler değişti, ayarlamalar yapıldı, kalemler oynatıldı. Düşmedi, düşürülemedi. Yani 2004 yılını öp başına koy.

Siz hâlâ ekonomi iyi yönetiliyor diyorsanız, tabloya bir kez daha bakın. Bir arpa boyu yol gidememişiz. Ne hale gelmişiz? Merak etmeyin daha da fakirleşeceksiniz.

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İşin ilginci; bu durum milletin hoşuna gidiyor! Türkiye İstatistik Kurumu, halk arasında ulaştırma hizmetlerindeki memnuniyetin yüzde 72.3 ile en yüksek oranlardan biri olduğunu açıkladı. Yıllık en fazla enflasyon artışı da yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Demek metrobüse binince kırbaçlasalar milleti, halk iyice kendinden geçecekti. Memnuniyet oranı yüzde 90'ları devirecekti. Bekletmesinler artık ertelenen zamları. Mutluluk onların da hakkı!