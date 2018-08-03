Devletten izni aldı, yüzlerce işçiyi kapıya koydu

Odatv- Hattat Holding, Amasra’da 460 işçisini işten çıkardı. Kömür çıkarma vaadiyle Amasra’ya yerleşen Hattat’ın asıl niyetinin termik santral kurmak olduğunu uzun süredir dile getiren ve şirketin santral kurma girişimlerine karşı mücadele eden Bartın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Hattat’ın toplam 460 işçiyi, termik santral kurmak için gereken ÇED izni, Çevre Düzeni Planı değişikliği gibi birçok bürokratik izni hallettikten sonra işten çıkarması, Bartın Platformu olarak yıllardır dile getirmiş olduğumuz iddiaların hayata geçmeye başladığını gösteriyor” denildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra (B) Sahası’nı 2005 yılında rödovansyoluyla kiralayan fakat aradan geçen 13 yıl içerisinde kömür üretimine başlamayan Hattat Holding, Amasra’da yapmayı planladığı termik santral için ÇED iznini almasının ardından 460 işçisini işten çıkardı.Şirketin taşkömürü üretmek gibi bir gayesi olmadığını, şirketin “yerli kömürle çalışacak” denilen termik santralde ithal kömür kullanacağını ve bu nedenle de Tarlaağzı sahilineliman inşa etmek için çalıştığını uzun süredir dile getiren Bartın Platformu, Hattat Holding’in Amasra’dan gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

BÜTÜN İŞÇİLERİNİ ÇIKARIYOR

Bartın Platformu, Hattat Holding’de 460 işçinin işten çıkarılması üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “13 yıldır kamuoyunu ‘Kömür çıkaracağım’ diye oyalayan ve Amasra’da termik santral yapmak isteyen Hattat Holding, dün 185 işçisini 6 aylık ücretsiz izne çıkardı. Bu rakamın gönüllü işten ayrılanlar ve beyaz yakalılarla birlikte 283 kişi olduğu ve bu iznin süreli işten çıkarmaya dönüşeceği iddia ediliyor. Hattat Holding daha önce de 13 Mart 2018’de taşeronu Ersamak’ta çalışan 183 işçiyi, 4 Temmuz 2018’de de taşeronu Denfa’da çalışan 92 işçiyi daha işten çıkarmıştı. Hattat Holding, 6 Kasım 2017 tarihinde o zamanki Enerji Bakanı Berat Albayrak huzurunda Eren Holding’le yapmış olduğu protokolle, Eren Holding’in Zonguldak Çatalağzı’nda bulunan termik santrallerinin yılda 7 milyon tonluk kömür ihtiyacını Amasra’daki kömür ocaklarından karşılama taahhüdünde bulunmuştu. Şirketin bu protokolden sonra Amasra’da bulunan kömür ocaklarındaki çalışmalarını hızlandırmak için daha çok işçi alması gerekiyordu. Oysa Hattat Holding, kömür çıkarmak için daha çok işçiye ihtiyacı olduğu zamanda, bütün işçilerini çıkarıyor.

Hattat’ın toplam 460 işçiyi termik santral kurmak için gereken ÇED izni, Çevre Düzeni Planı değişikliği gibi birçok bürokratik izni hallettikten sonra işten çıkarması, Bartın Platformu olarak yıllardır dile getirmiş olduğumuz iddiaların hayata geçmeye başladığını gösteriyor. Hattat Amasra’ya kömür çıkarmaya değil, termik santral kurmaya gelmiştir. Amasra Hema Termik Santrali’nin ihtiyacı olan kömürün Gömü Köyü’ndeki ocaktan çıkarılması mümkün değildir. Hattat’ın Eren Holding’e taahhüt ettiği yıllık 7 milyon ton kömürü Amasra’daki ocaklardan çıkarması mümkün değildir. Termik santralde yakmak için Amasra’da çıkan kömürün ithal kömürle rekabet etmesi, devletin yerli kömüre verdiği teşviklerle bile mümkün değildir. Hattat Holding’in kömür ocaklarındaki faaliyetlerini durdurmasına rağmen Tarlaağzı’na liman yapmak için harıl harılçalışması, yapmak istediği termik santrali yerli kömürle değil ithal kömürle çalıştıracağının en büyük göstergesidir. Çatalağzı’nda üç termik santrale sahip olan Eren Holding de aynısını yaparak Kolombiya’dan getirdiği kömürle santrallerini çalıştırmaktadır.

Hattat’ın ‘Amasra’da kömür çıkaracağım’ söylemi, işsizlikten feci şekilde payını almış Bartın halkının termik santral karşıtlığını önlemek için sürdürülen bir yalan, Hattat destekçisi bürokrat ve politikacıların beslendiği bir dolandır. Bu yalan dolana artık son verilmelidir. Halkın ihtiyacı olan istihdamı sağlamak için Hattat’a rödovansla verilen Amasra B taşkömürü sahası Türkiye Taşkömürü Kurumu’na devredilmeli ve buradaki üretim devlet tarafından yapılmalıdır. Yani yöreye hiçbir katkısı olmayan, aksine termik santralle Bartın ve Amasramızın geleceğini karartacak olan Hattat Holding, Amasra’dan gönderilmelidir. Amasra B sahasındaki taşkömürü üretiminin TTK tarafından yapılmaya başlanmasıyla birlikte daha çok sayıda gence güvenli iş koşullarında ve devlet güvencesinde iş sağlanabilir. Halkımız ancak bu sayede Amasra ve Bartın’ın kabusu olan termik santralden de kurtulma fırsatı bulabilir.”