'Türkiye'de işler kontrolden çıkmak üzere'

İskandinav bölgesinin en büyük bankasının yükselen piyasalar borç yönetimi departmanının şefi olan Ruest, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yönetim erozyonunun çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi.

TL'nin bu yıl yüzde 25 değer kaybetmesine, tahvil faizlerinin rekor seviyelere yükselmesine ve Borsa İstanbul'un dünyada en kötü performans gösteren borsa olmasını hatırlatan Bloomberg, para politikası ve enflasyon ile ilgili endişelere ABD'nin bu hafta karar aldığı yaptırımların eklendiğini belirtti. Truest, ABD'de faiz oranlarının artmasının da diğer yükselen piyasalar gibi Türkiye'de de kırılganlığı artırabileceğine ve dış borcun çevrilmesini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.