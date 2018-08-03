Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Dolar 5 lirayı geçti ama en önemli ihraç ürünümüz fındığın fiyatı geçen yılın da altına düştü. Bu durumu ne anlayabilirim ne de kabul edebilirim” dedi.

Torun, “Geçen yıl dolar ortalama 3 buçuk liraydı, üretici fındığını 10 buçuk liradan satıyordu. Şimdi dolar 5 lirayı geçti ama fındık geçen yılkinden de az bir fiyata 9 liraya satılıyor. Milli ihraç ürünümüz olan fındıkta büyük bir oyun oynanıyor, fındık üreticisi belli bir zümrenin çıkarlarına kurban ediliyor ” diye konuştu.

Torun, “milli ihraç ürünümüz fındığın rantını kim yiyor, kim Karadeniz çiftçisinin alın terini birilerine peş keş çekiyor?” diye sordu.

Seyit Torun fındık hasadının başladığını, çok yakında ilk ürünün pazara getirileceğini hatırlatarak “Ancak üretici fındığının para edip etmeyeceğini hala bilmiyor. Acilen üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanmalı ve bu fiyat da 15 liradan aşağı olmamalı” dedi.

FINDIK ÜRETİCİSİ ÇARESİZ DEĞİLDİR

Seyit Torun, tarım ilaçlarının, gübrenin ve işçilik maliyetlerinin de arttığına dikkat çekerek “Doların artmasıyla her şeyin fiyatı artıyor, nedense bir tek fındığın fiyatı düşüyor. Şimdi tekrar soruyorum: Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran ülkemizde, fındıktan üretici kazanmıyorsa kim kazanıyor?” diye konuştu.

Fındık üreticisinin artık geçinemez hale geldiğini hatırlatan Torun, şöyle konuştu: “Borçlu olan fındık üreticisi ürününü hasat sonrası hemen pazara indiriyor. Devlet uygun taban fiyattan fındık alarak piyasaya müdahale etmediği için üreticisi ürününü yok pahasına satmak zorunda kalıyor. Ülke olarak fındık üretiminin ve ihracatının büyük bölümünü elimizde bulunduruyoruz ama üretici kölelik düzeninde yaşıyor.”

Fındıkta adalet arayışlarının süreceğini belirten Seyit Torun, şunları ifade etti: “Fındık üreticisi çaresiz ve sahipsiz değildir. Milyonlarca insanımız küresel piyasaların ve gıda tekellerinin insafına bırakılamaz. Fındıkta sömürü ve kölelik siyasetine dur demesi için hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Hükümet, üreticinin sesini duymalı ve üreticiye sahip çıkmalıdır. Hükümet bir an önce dolar artışını dikkate alarak fındık taban fiyatını açıklamalıdır.”