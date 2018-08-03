Ekonominin gündemindeki 'stagflasyon' nedir?

Ekonomik bir terim olan Stagflasyon nedir? sorusunun yanıtı haberimizde…

CHP'li Böke: Stagflasyon kapıda

STAGFLASYON NEDİR?

Bir ekonomide durgunluk ve işsizlik yaşanırken enflasyonun artmasıdır.

Stagflasyon kelimesi, durgun anlamına gelen “stagnant” ve enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Bir ekonomide ekonomik büyümenin olmadığı, üretimin düştüğü, işsizlik oranının yüksek olduğu bir ortamda genel fiyat seviyesinin artıyor olması stagflasyon olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere stagflasyon ortamı bir ekonomik çelişkiyi göstermektedir.

Genel olarak işsizlik ve enflasyon arasında ters bir ilişki bulunmaktadır, işsizlik yükseldiğinde enflasyonun düşmesi, işsizlik düştüğünde ise enflasyonun yükselmesi beklenmelidir (Bu ilişki Philips Eğrisi ile açıklanmaktadır). 1970’li yıllara kadar bu genel ilişki kabul edilmiş olsa da 1973 Petrol Krizi ile beraber işsizlik oranı artarken fiyatlar genel seviyesi de artmış, sonuç olarak her iki ekonomik olumsuzluğun beraber yaşanabileceği anlaşılmıştır.

CHP'den sonra bir uyarı da HDP'den geldi