'Merkez Bankası'nın hamlesi boşa düştü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin tutma ihtimalinin sıfır olduğunu belirterek, “Bankanın para politikasında sadeleşme hamlesi, Cumhurbaşkanının ve ekonomi yönetiminin programsızlığı ve uluslararası gerginliklerle tamamen boşa düşmüştür” dedi.

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CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, TÜİK’in bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini 31 Temmuz’da yüzde 13,4’e yükselttiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ancak açıklanan enflasyon rakamı Temmuz itibarıyla 15,85. Bu hedefin tutabilmesi için önümüzdeki beş aylık enflasyonun toplamda yüzde 3,3 çıkması gerekiyor. Yani Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin tutma ihtimali sıfır. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon 10 aydır çift hanede. Beklentiye göre daha az artış gerçekleşti deniliyor. Ancak açıklanan rakamlara göre, tüketici fiyatlarında da üretici fiyatlarında son 15 yılın zirvesindeyiz.”

HALKIN YAŞADIĞI ENFLASYON TÜİK’İN İKİ KATI

Üretici fiyatları artışının yıllık yüzde 25’i bulduğuna işaret eden Erdoğdu, gerçekleşen artışta geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaza gelen zamların etkisinin henüz görülmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sadece doğalgaz ve elektrik değil, geçtiğimiz günlerde demir çelik ürünleri yüzde 50 civarında, bakır, alüminyum, krom gibi çelik dışı değerli metaller ise yüzde 50’nin üzerinde zamlandı. Plastik hammaddesi ve petro-kimya fiyatları ise yüzde 35’in üzerinde arttı. Bunların etkisini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Banka faizleri yüzde 20’li rakamlarda. Halkın yaşadığı enflasyon,TÜİK’in açıkladığının neredeyse iki katı. Pazarda yaz ayları olmasına karşın domates hala 5 lira. Yoksulun simiti bile 1.25 olmuş hala enflasyon aylık 0.55 arttı deniyor. Akaryakıta gelen zamlar henüz ÖTV'den kısılıyor ama dolar yükselmeye devam ettiğinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak çarpıtılmış verilerle bir yere kadar, reel ekonomi hükmünü er geç ortaya koyar. Bu gidişatın sonu ekonomide durgunlukla birlikte yüksek enflasyon, yani stagflasyondur.”

VENEZUELA İLE YARIŞIRIZ

ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın son 19 ayın en yükseğinde, yani 9 puan üstünde olduğuna da dikkat çeken Erdoğdu, bu farkın tüketiciye yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Kemer sıkma politikası uygulamaları durumunda ekonomik durgunluğu derinleştirme ihtimali bulunmakta. Yönetimin tutarlı bir şekilde enflasyonla mücadele için sahip olduğu bir mali alan kalmadı. Bu mali alanı, yüksek vergilerle, yeni zamlarla yaratmama konusunda uyarıyoruz. Enflasyonla mücadele; istikrar sağlayarak, üretimi artıracak önlemler alarak ve demokratikleşme adımları atarak gerçekleşebilir. Halkın yükünü artıracak önlemlerle sadece toplumda huzursuzluğu artırırsınız. Yönetim enflasyon ve pahalılıkla gerçekten mücadele etmek istiyorsa derhal demokratiklaşme adımları atmalıdır. Aksi halde OECD ülkelerinden 5,66, AB ve Euro bölgesinden 7,92 kat daha fazla yüksek enflasyon yaşayan ülke, Venezuela ile yarışır hale gelecek. Türkiye’ye bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok.”