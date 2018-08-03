Dünya devi Türk firmaya servet ödedi

Çinli dev Alibaba'nın Türk e-ticaret sitesi Trendyolu 728 milyon dolar (3.7 milyar TL) ödeyerek şirketin çoğunluk hissesini aldığı ortaya çıktı.

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker bugünkü yazısında Alibaba’nın Trendyol için 728 milyon dolar ödediğini yazdı.

İşte Ülker’in yazısının ilgili bölümü:

Hatırlanacağı üzere ne hisse oranı ne de satış fiyatı bu işlem için açıklanmadı. Ancak Alibaba'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gönderdiği bir rapor Trendyol satışındaki fiyatı ortaya çıkardı.

Bilindiği üzere Trendyol'un ana sahibi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret… Alibaba, Trendyol'u alırken, DSM adlı şirket ile masaya oturmuştu.

SEC'e açıklamada bulunan Alibaba, DSM yani Trendyol için 728 milyon dolar yani 3.6 milyar lira ödediğini ifade etti. Açıklamada DSM'nin çoğunluk hissesinin bu fiyata alındığı ifade edildi.