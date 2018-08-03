Asgari ücret İstanbul'da oturmaya yetmiyor

İstanbul’da ortalama kira bedeli 1.710 TL’yi buluyor.

Başta gıda olmak üzere her geçen gün akaryakıt, enerji ve diğer ürünlere gelen zamlar dar gelirliyi zora sokuyor. Özellikle zamlar karşısında eriyen asgari ücret ise ev kirasına bile yetmiyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, İstanbul genelinde kiralık evler ortalama 110 metrekare büyüklüğe sahip ve kira bedeli ise 1.710 TL’yi buluyor.

Endeks verilerine göre İstanbul’da kira fiyatları en düşük ve ortalama kira değeri 1.000 TL altında olan ilçeler sırasıyla 713 TL ile Arnavutköy, 905 TL ile Esenyurt ve 966 TL ile Silivri. İstanbul’da kira değerleri en yüksek ilçelere bakıldığında ise Beşiktaş ve Sarıyer öne çıkıyor. Beşiktaş ve Sarıyer’de ortalama kira 3.500 TL seviyesine ulaşıyor. Beşiktaş’ta ortalama kira 3.450 TL, Sarıyer’de 3.572 TL. Ortalama değerlerle 2.629 TL ile Beykoz, 2.688 TL ile Kadıköy, 2.938 TL ile Bakırköy bu ilçeleri izliyor.

Ortalama kira değeri 1.000 TL ve 1.500 TL arasında olan ilçeler Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kâğıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece olarak belirtiliyor.

Ortalama kira değeri 1.500 ve 2.500 TL arasında olan ilçelere bakıldığında Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir, Beyoğlu ve Eyüp ilçeleri görülüyor.

Umut yurt dışında

Türkiye Müteahhitler Birliği Temmuz 2018 İnşaat Sektörü Analizi’ne göre, inşaat sektöründe dünya ikincisi konumundaki Türk müteahhitler 2018’in ilk yarısında 9.2 milyar dolarlık yeni proje üstlendi.

Türkiye müteahhitlik şirketleri tarafından 1972’den 2018 Haziran sonuna kadar 120 ülkede üstlenilen 9 bin 375 projenin toplam bedelinin 367 milyar dolar olduğu belirtilen analizde, 2017’de yaklaşık 15 milyar dolar oldu. Analize göre, artan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyacak. Rusya ile ilişkilerdeki normalleşmenin yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018’de yurtdışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Analize göre, 2018 ilk yarıyılda Türkiye genelinde toplam 646 bin 32 konut el değiştirdi. Toplam konut satışları yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 oranında geriledi.