'Zahmet ettiniz; Kendimizi batırırdık biz!'

MUrat Muratoğlu, bugünkü yazısında "Türkiye artık dayanamayacak, IMF'nin şefkat dolu kollarına koşacak. İyi de IMF de yaptırım listesinde… Amerika ona da izin vermeyecek! Bir papaz için bütün bunlar değer mi? Daha önce kimler salıverildi? Ekonomi için doğrusu bu! Nasıl olsa salacaksan bari vakit kaybetme de hasarı dizginle…" ifadelerini kullanarak durumun içler acısı olduğunu vurguladı.

İŞTE O YAZI:

Yıllarca dış mihrak deyip durduk. Hayali düşmanlar uydurduk. O kadar çok söyledik ki resmen adamları çağırdık. Hem de en beterine çattık! Amerika'yı karşımıza aldık.

Elimizde Almanya ve Rusya örneği var. İkisi de “ekonomik ambargo uygularız” dedi. Türkiye boyun eğdi… Aldılar istediklerini… Örnek teşkil etti!

Amerika, yumuşak karnımızın ekonomi olduğunu bilmiyor mu? Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlardan haberi yok mu? Emin olun bizi bizden iyi biliyorlar.

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Gururu bir kenara bırakalım, ekonomik olarak neler yaşayacağımıza bakalım;

Geçen hafta tutuklu papazın tahliye edilip ev hapsine alınmasına karar verildi. Bir gün öncesinde Merkez Bankası'nın saçma faiz kararıyla papazı bulan piyasalar papazla coştu gitti…

Dolar 4.94'den döndü 4.77'ye kadar indi. Borsa 3235 puan yükseldi. Artışı durdurulamayan faizler bile yüzde 1.27 geriledi. Bu durum piyasalar için işte bu kadar çok önemli!

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Ev hapsi Amerika'yı kesmedi. Yaptırımlar başladı. Dolar 5 lirayı aştı. Daha bu ilk tepki… Amerika yaptırım listesini açıkladıkça Türk Lirası değer kaybeder.

Hangi çılgın fon yöneticisi Amerikan ambargosundaki bir ülkeye yatırım yapmak ister? Müşterilerine ne der? İstediğin kadar yüksek faiz ver, durmaz, kaçar gider.

Daha Halkbank'ın muhtemel Reza Zarrab cezası var sırada… Yaptırımların ağırlaştırılması adına Amerika cezayı şişirirse, hadi bakalım istersen ödeme…

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Reel sektör patronları zaten bankaların önünde, borç yapılandırma kuyruğunda… Son 6 ayda yazdıkları kur zararı 300 milyar lira… Zaten yarısı batmış durumda…

Şirketlerin yurtdışı kredilerinin arasında Hazine'nin garanti verdiği milyarlarca dolarlık borç da var. Bu borçları devlet ödeyecek. Nereden ödeyecek? Bizim vergilerimizi transfer edecek!

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Hani Merkez Bankası bu yıl için yüzde 13.4 enflasyon hedefi açıkladı ya… Yüzde 17'de kalırsa öpüp başına koysun. Bırak enflasyon sepeti ile oynamayı, sepet havası çalsan kurtarmaz!

Sözde büyümede rekorlar kırıyorduk. Büyüme duracak. Türkiye küçülecek. İçe doğru büzüşecek. Zira dolar bazında zaten küçülüyorduk. Bu sefer helvayı tam kıvamında kavurduk.

Helva demişken, inşaat sektörü ve enerji sektörü birbiri ardına devrilecek. Bankaların batık kredileri artacak. Devlet bu duruma el koyacak. Ya zararı üstlenecek ya ekonomi kontrolden çıkacak.

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Türkiye artık dayanamayacak, IMF'nin şefkat dolu kollarına koşacak. İyi de IMF de yaptırım listesinde… Amerika ona da izin vermeyecek! Bir papaz için bütün bunlar değer mi? Daha önce kimler salıverildi? Ekonomi için doğrusu bu! Nasıl olsa salacaksan bari vakit kaybetme de hasarı dizginle…

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Dünyada binlerce örneği var. Diplomatik dille “persona non grata” ilan edersin. “Seni burada istemiyoruz, Türkiye topraklarını terk et” dersin.

Peki, Amerika bunu sadece bir papaz için mi yapıyor? Hiç sanmam! İran'a koyacakları ambargoda Türkiye'nin takınacağı tavır sırada… Sahi bunca zahmete ne gerek vardı? Biz kendimizi batırırdık!