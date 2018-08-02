Doğalgaza yapılan zam Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşın bütçesinde en büyük gider kalemlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve akaryakıta sürekli zam yapılmasını gündeme getirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldığını, söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak olmasının vatandaşa büyük bir yük olacağına dikkat çeken Tanrıkulu; BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerinde kullandığı gazın ödemelerini dolar üzerinden yapmasının gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’a sordu. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde; Döviz kuru üzerine yaşanan dalgalanmaların doğalgaz alımında ilerleyen zamanlarda vatandaşa tekrar zam olarak yansıtılıp yansıtılmayacağını da sordu.

CHP'li vekil, önergesinde şu sorulara da cevap istedi:

1- BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerinde kullandığı gazın ödemelerini dolar üzerinden yapmasının gerekçesi nedir?

2- Döviz kuru üzerine yaşanan dalgalanmalar doğalgaz alımında ilerleyen zamanlarda vatandaşa tekrar zam olarak yansıtılacak mıdır?

3- Bu zamların bütçe açığının kapatılması için yapıldığı iddiası doğru mudur?

4- Seçimlerden önce “artık vatandaşa zam yansıtılmayacağı” vaadinden sonra doğalgaza yapılan bu zammın gerekçesi nedir?

5- Açlık sınırı altında yaşayan ailelere düşük fiyatta doğal gaz verilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa nedir?

6-2016-2018 yılları arasında yıllar bazında illere göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırım ne kadardır?

7- 2018 yılı 1 Ağustos tarihi itibariyle türlere göre yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik kaç kilowatttır?

8- 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ülkemizde kaç tane doğalgaz boru hattı vardır?

9- Bu doğalgaz boru hatlarından hangi ülkelere ne miktarda doğalgaz sağlanmaktadır?

10- Kasım 2002 itibariyle doğalgaz, benzin, mazot ve gaz fiyatları ne kadardı, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ne olmuştur?

11- Son 1 yıl içinde doğalgaz, benzin, gaz ve mazot fiyatlarındaki artış miktarı nedir? Yıllara göre dağılımı nedir?

12- 2016-2018 yılları arasında yıllar bazında illere göre doğalgaza ülke genelinde kaç defa ve ne kadarlık zam yapılmıştır?