Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar yükselişe geçti

İşte altın fiyatlarında son rakamlar;
Çeyrek altın alış 315.26 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 321.70 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta çeyrek altın 318.66 liradan işlem görüyordu)
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1297.11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1310.30 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1298.30 liradan işlem görüyordu)
Dolardan tarihi rekor! İşte günün ilk rakamları
22 ayar altın bilezik alış 176.48 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 178.25 Türk Lirası
Tam altın alış 1273.52 liradan işlem görürken, tam altın satış 1286.28 Lirası.
Yarım altın alış 630.21 liradan işlem görürken, yarım altın satış 643.10 Türk Lirası.
Reşat altın alış 1270.10 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1282.97 Lirası.