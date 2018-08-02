Dolardan tarihi rekor! İşte günün ilk rakamları

Dün gece sığ piyasada 5 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvesine çıkan dolar kuru bugüne 5 liranın altından başladı.

ABD'nin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım açıklayacağına ilişkin dün akşam saat 19.00 sıralarında gelen bilgiler dolarda yukarı yönlü bir harekete neden oldu.

ABD hangi ülkelere ne tür yaptırımlar uyguluyor?

Dolar/TL 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi.

Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına inse de saat 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0157 ile yeni zirvesine ulaştı.