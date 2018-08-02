Dolardan rekor üstüne rekor! 5 TL'yi geçmişti...

Euro ise 5.90'dan alıcı buldu. Borsa güne yüzde 2'nin üzerinde kayıpla başlarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.3 bileşik seviyesine çıktı.TL'de kayıplar hızlandı

Dün piyasa kapanışında 4.92 seviyelerinde yer alan dolar/TL yaptırım haberi ardından akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabaha 4.98 seviyesinde yer alırken, ardından yeniden atağa geçti. Kur, 5.0730 zirvesini gördü. Benzer hareket euroda da gözlendi. Euro/TL, 5.9060 seviyesine kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25 ulaşmış durumda.

Kur saat 10:32 itibariyle 5.05 ve euro/TL ise 5.88 seviyesinde yer aldı.

ABD hangi ülkelere ne tür yaptırımlar uyguluyor?