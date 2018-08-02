ABD elçiliği görevlisi: Dolar 7 lira olacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Twitter’dan ABD’nin yaptırım kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler paylaştı.

Salih Yılmaz, ABD’nin yaptırım kararıyla Dolar’ı 7 liraya çekmek istediğini bir ABD elçiliği görevlisine dayandırarak yazdı.

Rekor üstüne rekor: 5 TL sınırını aştı

Yılmaz paylaşımlarında şu ifadelerini kullandı:

“ABD’nin TR’ye ekonomik ambargo listesini hazırladığı iddia ediliyor.

Bugün ziyaretimize gelen ABD elçilik görevlisine amaçladığınız nedir dedim. Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz dedi. Bu yaptığınızla Türkiye’yi kaybedeceksiniz dediğimde belki de öyle istiyoruz cevabını aldım.

ABD yaptırımları doları nasıl etkiler?

ABD’nin yerel seçimlere kadar bu tür saldırılarla Türkiye ekonomisini hedef alacağı anlaşılıyor. Fakat Türkiye ne Ortadoğu ülkelerine ne de İran’a benzer. Hani derler ya azdan az çoktan çok gider. ABD de kaybetmeye hazır olmalı ki bu kayıp öyle böyle olmaz.

ABD yönetimi, Adalet Bakanı Gül, ve İçişleri Bakanı Soylu’nun ABD’deki malvarlıklarına el koydu.

ABD vatandaşlarının da bu kişilerle ticari ya da parasal ilişkiye girmesi yasaklandı. Yani 7 TL haberi ve ABD’nin ne amaçladığını anlamış olduk.

Biz bu haberi yazdığımızda ABD’den henüz ambargo kararı çıkmamıştı. ABD aslında S400 üzerinden TR’ye ambargo kararı almaya hazırlanırken Helsinki görüşmesi sonrası bundan vazgeçip Brunsun’ı bahane olarak kullandı.

S400 ile cepheyi genişletip Rusya’yı da hedefe koymaktan kaçındı.”