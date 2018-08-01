ABD yaptırımları doları nasıl etkiler?

Sözcü- GCM Forkes Araştırma uzmanı Enver Erkan yaptığı açıklamasında ABD ile olan gerilimin Hollanda ile geçmişte yaşadıklarımızdan farklı olduğunu söylüyor. Erkan dolar/TL için seviye yorumu yapmanın bu atmosferde zor olduğunu belirtti.

ABD'den iki bakana yaptırım kararı!

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

Korkulan bir senaryoydu. Bu konudaki gelişmeler artık çok kritik. Cuma günü Pompeo ile Çavuşoğlu görüşecek yüz yüze. Makroekonomik gelişmelerin önüne geçti ABD ile olan ilişkiler kurda. Hollanda ile gerilim olması gibi değil bu. Yaptırım açıklaması kötü oldu. Piyasa hareketleri malum haber geldikten sonra. Bakalım fiyat dengeleri kalıcı olacak mı? Seviye yorumu yapmak zor. Oynaklık fazla şu anda.

Rekor üstüne rekor: 5 TL sınırını aştı

‘HAREKETLİLİK ARTABİLİR’

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise yaptığı açıklamada dolar/TL'de 5 üzeri bir seviyenin bundan sonraki günlerde de görülebileceğini söyledi.

Nalbantlı sözlerine şöyle devam etti:

Beyaz Saray, din adamı Brunson’un serbest bırakılmamasından dolayı Türkiye’ye yaptırım kararı almasıyla kurda 5 seviyesi aşıldı. İlk olarak bakan Gül ve Soylu’nun ABD’deki mal varlıklarına yaptırım uygulandığı açıklandı. Bu açıklamaların şirketler ve ekonomi tarafında devam etmesi kuralı hareketliliği artırabilir. Zaten teknik olarak 4.92 üzerinde 5.25 hedefli bir formasyon görüyorduk. 5 üzerinde kalıcılik halinde o hedefi görebiliriz.