Dolar tarihi rekor seviyesinde!

Dolar kuru yeni güne 4.93 TL seviyesinden başlarken, kur şu dakikalarda 4.98 TL seviyesindeki hareketi devam ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.75 TL'de bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz kararını takip edecek.

ABD'NİN yaptırım tehdidiyle baskı altında olan dolar, yeni güne 4.93 TL seviyesinden başladı. Dolar akşam saat 19:00 itibariyle 4.98 TL'yi gördü. Euro kuru ise şu dakikalarda 5.8141 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.