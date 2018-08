'Cari açığın bedeli emekçiye KDV olarak dönüyor'

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi, ülkedeki kötüye giden ekonomiyi temele alan bir bildiri yayınlayarak 'gerçekçi enflasyon oranında zam' beklentilerini dile getirdi.

İşte yayınlanan o bildirinin tamamı:

KAMU İŞ GÖRENLERİ GERÇEKÇİ ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLEMEKTEDİR

Ülkemizdeki, ekonomik veriler her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Ülkemizde, işsizlik ve enflasyon hızla artmakta, ekonomik kriz derinleşmektedir. Emekçilerin en temel ekonomik, siyasi ve toplumsal talepleri karşılanamamaktadır. Kamu iş görenleri ve işçiler, ekonomik krizi yaşamın her alanında yakıcı bir şekilde hissetmektedir. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yüzde 14.3 olarak açıklamasının ardından elektriğe ve doğalgaza yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapıldı. Ekonomi verilerini gösteren; zamlar ve enflasyon rakamları ekonominin krizde olduğunu göstermeye yetmektedir. Çünkü ne hükümet ne de Merkez Bankası, ülkedeki ekonomik verileri öngörememektedir. Bu rakamların yanı sıra kaygı verici noktaya geldiğimizi göstermesi açısından ülkedeki dolar, euro ve altın yükselmeye devam etmektedir. Bugün itibariyle USD 4,93 TL, EURO 5,75 TL, Çeyrek Altın 310 TL, benzin 6,34 TL, motorin 5,76 TL’ye yükselmekte ve daha da kötüsü fiyatların nerede duracağı belli değildir. Ekonominin kötü gidişatı durdurulamamakta ve bu şekilde ilerlemesi durumunda maalesef ülke ekonomisi uçuruma sürüklenecektir. AKP iktidarı, ekonomiyi yönetememekte ve ülkeyi ekonomik kriz sarmallarına sürüklemektedir. Daha da önemlisi ekonomi verilerini gösteren; zamlar, enflasyon ve işsizlik rakamları bir türlü düşürülememektir. AKP iktidarı, ülkedeki ekonominin kötüye gidişinin faturasını kamu iş görenleri ile emekçilere borç, zam, faiz ve enflasyon olarak yansıtmaktadır. Kamu iş görenleri ve emekçiler, işsizliğe ve açlığa sürüklenmektedir. Yoksullar daha yoksul; zenginler daha zengin olmaktadır. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli de milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmekte ve çarşı da ve pazarda kendini göstermektedir. AKP’nin kendi eliyle kurup, kolladığı emek düşmanı bir yandaş konfederasyon ile hükümet arasında yapılan sözde toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu iş görenleri yoksulluğa, açlığa ve ezilmeye mahkûm edildiği bugün daha iyi anlaşılması gerekmektedir. 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3,5 zam, 2019 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı içinse yüzde 5 olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü o gün imzalanan sözde toplu sözleşme kamu iş görenlerini ve emeklileri sefalete mahkûm etmiştir, bugün ise yapılan zamlarla kamu iş görenleri açlığa sürüklenmektedir. Kamu-iş görenleri, öncelikle sadaka değil, enflasyon farkı da değil refah artışından payına düşeni almak istemektedir. Bugün itibariyle de enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını ve memura ek zam verilmesini beklemekteyiz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 3 Milyon kamu iş görenini ve 2 milyon kamu emeklisini açlığa, sefalete mahkûm eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmiyoruz, acilen gerçekçi çözümler beklemekteyiz.

(01.08.2018)

Mehmet BALIK Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı