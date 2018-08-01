Doların ateşi düşmedi: İşte son rakamlar

Dolarda yaşanan yüksek seyir devam ediyor. Dolar kuru bugüne 4.90 liranın üzerinde başladı ve 4.93'ü gördü.

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti. Yeni haftaya 4.85 seviyelerinden başlayan dolar, bugüne ise 4.93 seviyelerinden başladı. Aynı dakikalarda euro/TL de 5.75'ten işlem görüyor.

Dış piyasada da ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler iki ülke arasındaki ticaret savaşı hakkındaki endişeleri tekrar tetikledi.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkileri yakından izlenirken, dün elektrik ve doğalgaza gelen zammın yankıları da takip ediliyor. Ayrıca bu akşam yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı da yatırımcılar tarafından takip edilecek.