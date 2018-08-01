'MÜSİAD’ın dolarlı köpük partisi!'

Murat Muratoğlu bugünkü yazısında, "Abdurrahman Kaan. “Kurda maksimum seviyenin 4.30 olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük!” diye açıkladı. Sahi Başkan Bey, 4.30'dan köpüksüz dolar almak isteyenler nereden alabilirler? MÜSİAD'a mı gelsinler? Artık köpüklü bir kahvenizi içerler!" diyerek tepki gösterdi.

Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

MÜSİAD'ın Başkanı Abdurrahman Kaan. “Kurda maksimum seviyenin 4.30 olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük!” diye açıkladı. Peki, nasıl hesapladı?

Zavallı şirket sahipleri de dolar borçları var diye endişeleniyordu. Meğer 4.30'un üstü köpükmüş. Sahi Başkan Bey, 4.30'dan köpüksüz dolar almak isteyenler nereden alabilirler? MÜSİAD'a mı gelsinler? Artık köpüklü bir kahvenizi içerler!

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11.000'i aşan üyesi, 60.000'e yakın işletmesi olan, 74 farklı ülkede hizmet veren MÜSİAD'ın Başkanı böyleyse, üye iş adamlarının halini merak etmiyor değilim hani! Fikirlerini beğeniyorlar ki başkan yaptılar kendisini…

Köpürdüğüne göre herhalde şampuan işinde diye düşündüm. MÜSİAD'ın internet sayfasını açtım… Gıda sektöründeymiş. Hırsını takdir ettim. Açık öğretim üniversitesine 41 yaşında girmiş, 46 yaşında bitirmiş. Üniversiteyi bitirdikten 4 yıl sonra MÜSİAD Başkanı olmuş.

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Dolar değil sanki Susurluk ayranı… Faizlerin yüksekliği desen, o da dudak payı… Tamam, ülke yönetimine yakınsınız, nimetlerinden faydalanıyorsunuz… Lakin üyelerin üçte biri batıyor. Bankalar şirketleri köpürte köpürte keseliyor.

Başkan, “Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz!” diyor. İyi ya köpük banyosu yapıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz? İhracat haziran ayında, geçen yıla göre yüzde 1.3 azalmış. Ona ne diyorsunuz?

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Hele “Şu anda elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse Türkiye'deki şirketlerin 4'te birini satın alabilir” demesine ne demeli? Pek üstüne gitmemeli.

Başkan hesap yapmayı bilmiyor belli ki! Bırak bütün Türkiye'yi, borsada halka açık mahdut sayıdaki şirketlerin toplam piyasa değeri 228 milyar dolar. Biri borsadan almaya kalksa, piyasaya 40 milyar dolar soksa, fiyatları 3'e katlar. Cümle alem köpük partisi yapar.

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Keşke “Kuru, faizi artırmak için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz” demeseydi… Ekonomiyi bilmediğini belli etti!

Zira isim vermiyor? Söylese ya, “Kim bu birileri?” Bankaları kastediyorsa, onlar faiz düşerken para kazanır. Yükselen faiz bilanço yaktırır! Bu performansıyla, Başkan'ın ekonomiden sorumlu yardımcısı olması kimi şaşırtır?

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İşin fena tarafı “Gördü” dediği Merkez Bankası… Burnunun ucunu dahi göremiyor! Siz, “2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 8.4'ten 13.4'e yükseltildi” haberlerine bakmayın. Ne zaman yapmış “yüzde 8.4” enflasyon” tahminini? Sadece bundan 3 ay önce!

Hedef, 5 Aralık 2017'de “yüzde 5” olarak belirlenmişti! Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısına katılanlardan hiçbiri; “İstifa edecek misiniz bu başarısızlıktan sonra?” diye sormadı. Malzeme bu, sorsa ne olacaktı?