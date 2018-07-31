MB toplantısında 'tasarruf ve 5 yıldızlı otel' tartışması

Merkez Bankası bugün üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmini 5 puanlık revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekildi.

MERKEZ BANKAS ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuda tasarruf sözleri hatırlatılıp toplantının neden 5 yıldızlı otelde yapıldığı soruldu. Çetinkaya'nın yanıtı, "Verimliliği arttırmak için!" oldu.

TASARRUF KONUŞULURKEN TOPLANTININ OTELDE YAPILMASI

Sunumun soru cevap bölümüne geçildiğinde Sözcü Gazetesi muhabiri Erdoğan Süzer Başkan Murat Çetinkaya'ya, "Bugün bu toplantıda herkes 24 Temmuz'da faizi niçin artırmadığınızın yanıtını bekliyor. Faizi niçin artırmadınız? Piyasa ters köşe yaptığınızı düşünüyor. Gerçekten de bu bir ters köşe miydi, siz ters köşe yaptığınızı düşünüyor musunuz? İkinci bir sorum var; bu günlerde kamuda sıkı bir tasarruf dönemine girildiği ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamunun bundan sonra daha sıkı tasarruf yapacağını bizzat açıkladı. Tasarrufun konuşulduğu böyle bir dönemde siz enflasyon toplantılarını uzun bir süredir 5 yıldızlı otellerde yapıyorsunuz. Niçin 5 yıldızlı oteller? Bu toplantılarla bir tür bağımsızlık mesajı mı veriyorsunuz?" diye sordu.

VERİMLİLİĞİ ESAS ALIYORUZ

Çetinkaya toplantının neden 5 yıldızlı bir otelde düzenlendiği sorusuna, “Biz verimliliği esas alıyoruz” yanıtını vermekle yetindi.

Ters köşe sorusuna da dolaylı yanıt vermeyi tercih eden Çetinkaya, daha önce yaptıkları 5 puanlık faiz artışına işaret etti, “Son karar metnimizde faktörlerden bahsettik detayları anlattık. Son üç toplantıda 500 baz puan (5 puan) sıkılaştırma yaptık. Kurul öncelikle güçlü parasal sıkılaştırmayı değerlendirdi” açıklamasını yaptı.