Altının gramı yükseldi! İşte güncel fiyatlar

Dün 192,8 lirayı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 191,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.290 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında, 1.221,4 dolardan işlem görüyor.