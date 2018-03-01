Yabancılara saç ekiminde KDV 'istisnası'

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM’ye sevk edilirken, tasarıda yer alan bir madde ile yabancılara sağlık hizmetinde KDV istisnası getirildiği öğrenildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de bu alanda sunulan hizmetler için KDV istisnası getirildiğini, bunlar dışındaki diğer hizmetlerin KDV’ye tabi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise Twitter adresinden tasarıdaki bu maddenin amacına ilişkin, “Biraz önce Meclis’e sevk edilen KDV taslağına baktım, ilk gözüme çarpan; Arapların saç ekimine KDV istisnası getirilmesi!” ifadelerini kullandı.

Bingöl’ün mesajı sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.