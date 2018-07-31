Dolar yükselişte!

Kur sabah erken saatlerde 4.89'dan 4.90'a, euro 5.73'ten 5.74'e yükseldi.

Bugün saat 10:30'da açıklanacak enflasyon raporu yakından takip edilecek. Yılın 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Simide zam geliyor!

FED TOPLANTISI BAŞLIYOR

Bugün ABD Merkez Bankası'nın 2 gün sürecek toplantısı başlayacak. Fed'in bu toplantısında faiz oranlarını artırması beklenmiyor ancak bu yıl dördüncü faiz artışı olup olmayacağına dair verilecek mesajlar piyasalar açısından önemli olacak.