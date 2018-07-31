Dolar yükselişte!

Kur sabah erken saatlerde 4.89'dan 4.90'a, euro 5.73'ten 5.74'e yükseldi.
Bugün saat 10:30'da açıklanacak enflasyon raporu yakından takip edilecek. Yılın 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
FED TOPLANTISI BAŞLIYOR
Bugün ABD Merkez Bankası'nın 2 gün sürecek toplantısı başlayacak. Fed'in bu toplantısında faiz oranlarını artırması beklenmiyor ancak bu yıl dördüncü faiz artışı olup olmayacağına dair verilecek mesajlar piyasalar açısından önemli olacak.