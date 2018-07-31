Yolcular uçmadı, paraları uçtu: Korkunç zarar

Sözcü- Yap-işlet-devret modeli ile ve “Garanti ödemesi'' verilerek yapılan Kütahya-Afyon-Uşak bölgesindeki Zafer Havaalanı için 2012-2016 yılları arasında 4 milyon 73 bin 181 yolcu garantisi verildi. Ancak bu sürede havaalanına sadece 170 bin 534 kişi geldi. Müteahhide 3 milyon 902 bin 647 yolcunun parası devlet bütçesinden ödendi. Sadece 2015 yılında bu havaalanından geçmeyen yolcular için devletin kasasından 5 milyon Euro çıktı.

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kamu-özel sektör işbirliği projelerini eleştirdi, akıl almaz rakamlar verdi. ‘'2018 yılı bütçesinden, geçmediğimiz yol, geçmediğimiz köprü, gitmediğimiz hastane için 6.2 milyar lira ödeyeceğiz'' diyen Karaca şunları söyledi:

BİLİM BAKANLIĞI'NI GEÇTİ…

“2018 yılı bütçe büyüklüklerine baktığımızda garanti ödemeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden daha yüksektir. Bilim, sanayi ve teknolojiye ayırmadığımız bütçeyi, yol ve köprü yaptılar diye şirketlerin kasalarına aktarıyoruz. Kütahya-Afyon-Uşak bölgesindeki Zafer Havaalanı'nda garanti ödemeleri için, 2012-2016 yılları arasında hedeflenen ve garanti edilen yolcu miktarı 4 milyon 73 bin 181 kişidir ama bu dönemde seyahat eden yolcu 170 bin 534 kişide kaldı. 4 yıllık süreçte 3 milyon 902 bin 647 yolcu o havaalanını kullanmadığı için devlet bütçesinden garanti ödemesi yapıldı. Sadece 2015'de bu havaalanından geçmeyen yolcular için devletin kasasından 5 milyon Euro çıktı. Devlet yatırım yapmalı, ülkemizin insanlarının modern yatırımlarla yaşamları kolaylaştırılmalı ama bu projeleri doğru planlayarak kendi öz kaynaklarımızla yapmalıyız.''

SAYIŞTAY “FİYASKO” DEMİŞTİ

Zafer Havaalanı'yla ilgili olarak Sayıştay da uyarılarda bulunmuştu. Sayıştay raporunda, 2012'de hizmete giren havalimanı için garanti edilen yolcu sayısının iç hatlarda sadece yüzde 5, dış hatlarda ise yüzde 3 oranında kaldığı açıklandı. Sayıştay'ın DHMİ raporunda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapımı gerçekleştirilen Zafer Bölgesel Havalimanı'nda, garanti edilen yolcu sayılarına göre gerçekleşen yolcu sayılarının çok düşük seviyelerde kaldığını belirtti.

BU PROJELER DE AYNI YÖNTEMLE YAPILDI

Kocaeli Osmangazi Köprüsü – Osmangazi Köprüsü'nde yıllık 14 milyon 600 bin araç garantisi verildi. Sadece 5 milyon araç geçti.



İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yıllık 49 milyon 275 bin araç garantisi verildi. 15 milyon araç geçti.

İstanbul Üçüncü Havalimanı – 3'üncü havalimanında işletmeciye verilen 12 yıllık yolcu garantisi gelirinin değeri 6.3 milyar Euro.

İstanbul Avrasya Tüneli – Avrasya Tüneli'nde yıllık 25 milyon 600 bin araç garantisi verildi. Sadece 10 milyon araç geçti.