'Ekonomiyi üç felaket bekliyor'

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Güven Sak, ekonomideki tehlikeleri Macbeth’teki 3 cadının kehanetlerine benzetti: “Gelen 3 kötü şeyi görüyorum: Özel sektör borçları, ABD yaptırımları ve konut fiyatlarındaki çöküş.”

Türkiye ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ( TEPAV ) İcra Direktörü Dr. Güven Sak, Türk ekonomisini bekleyen 3 tehlikeyi William Shakespeare'in Macbeth tragedyasındaki “3 cadının kehanetleri”ne benzetti. Eserde cadılardan birisinin “Parmaklarım karıncalanıyor, gelen kötü bir şey görüyorum” sözüne atıf yapan Sak, “Ben de bugünlerde Ankara'da böyle hissediyorum. Gelen 3 kötü şeyi görüyorum: Birincisi, özel sektör borçlarının acilen yeniden yapılandırılması. İkincisi ABD'nin Türkiye'yi ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesi. Üçüncüsü de konut fiyatlarındaki çöküş” dedi.

"ÇÖZÜM VAR AMA…"

Sözcü gazetesinden Nuray Tarhan'ın haberine göre, Herkesin gelen kötü şeyleri gördüğünü ancak kimsenin önemsemediğini vurgulayan Sak, “Türkiye'nin artık çözümlere odaklanma zamanı geldi. Teknik olarak çok etkili olanları var ancak bir strateji yokluğunda birini seçmek zor ve seçimlerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçtiği halde bu yaklaşım devam ediyor” diye konuştu.

“Merkez Bankası'nın faizleri artırmayarak aldığı “ustaca eylemsizlik” kararı sonrasında Ankara'dan umutsuzca pozitif bir sürpriz mi bekliyorsunuz?” diye soran Güven Sak, “Bir strateji görmek için orta vadeli planla ilgili fikir edinmek istiyorsanız bugünün Türkiye'sinde bir bakan ya da bakanlık aramayın. Başkanlık Strateji ve Bütçe Ofisi'ne bakın” yorumunu yaptı. Güven Sak, ekonomiyi bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı:

"BORÇLAR DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR"

ÖZEL SEKTÖR BORÇLARI: Küresel para politikası, niceliksel gevşemeden niceliksel sıkılaştırmaya doğru hareket ettiğinde, özel sektör için de gevşemeden sıkılaştırmaya geçme zamanı gelmiş demektir. Özel sektörün döviz borcu durumu daha da kötüleştiriyor. Bana sorarsan, hepsi özel sektör borcunun ne kadarının kamu borcunun yerine geçebileceğiyle ilgili.

ABD YAPTIRIMLARI: Donald Trump, papaz Andrew Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye'yi “büyük yaptırımlarla” tehdit etti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasının kısıtlanmasını öngören tasarıyı kabul etti. ABD'nin İran'daki yaptırımları tam hızıyla gelirken, bana sorarsanız Türkiye oldukça cesur görünüyor.

KONUT FİYATLARINDA ÇÖKÜŞ: Kronik enflasyon nedeniyle Türk halkı onlarca yıldır tasarruflarını konut satın alarak yapıyor. Bu alışkanlıklarından onları vazgeçirmek zor. Konut fiyatlarındaki herhangi bir çöküş, hepimiz için negatif bir zenginlik şoku anlamına gelecek.