İşte pompaya değil cebinize yansıyan benzin fiyatı

Türk ekonomisi unutulmaz günlerden geçiyor. Başka ürünlerin vergisi artırıldığı için benzin ve motorinde ÖTV sabit. Eğer böyle olmasaydı dün benzine gelen 22 kuruş zamla birlikte benzinin litre fiyatı 6 lira 68 kuruş olacaktı! Motorin ise 6 TL barajını geçiyordu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarına 31/07/2018’den itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “31/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ekonomisi tarihi günlerden geçiyor. Bu zam devlet bütçesinden feragat edildiği ve başka ürünlerin vergileri artırıldığı için pompaya yansımayacak. Şayet yansıyor olsaydı benzinin litresini 6 lira 68 kuruştan alıyor olacaktık! Motorin ise 6 lira 1 kuruştan satılacaktı.