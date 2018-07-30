30 Temmuz 2018 16:54

Elektrik ve doğalgaza zam geliyor!

Elektrik ve doğalgaza zam geliyor!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yarın “tarife” başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak. Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.
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EPDK, yarın “tarife” başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak.

Habertürk’te yer alan habere göre; enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos’tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak. BOTAŞ’ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor.

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