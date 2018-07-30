Elektrik ve doğalgaza zam geliyor!

EPDK, yarın “tarife” başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak.

Habertürk’te yer alan habere göre; enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos’tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak. BOTAŞ’ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor.