O ülke IMF ile masaya oturacak

Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar ülkeleri IMF ile masaya oturmaya zorluyor. Bunun son örneği ise Pakistan oldu.

Yetkililerin ülkenin yükselen yabancı rezerv krizini çözmek için gerekli olduğuna inandıkları IMF’den gelecek olan kredi, fonun kamu harcamalarına kısıtlama getirecek.

Financial Times’ın haberine göre; hükümet danışmanlarından biri yaptığı açıklamada, “Zor bir bölgedeyiz ve yardıma ihtiyacımız var. IMF'nin desteği olmadan bunu yapabileceğimizi hayal edemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başka bir yetkili de yaptığı açıklamada ülkenin 10 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında bir krediye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu rakam, 2013 yılında ülkeye gelen son 5 milyar dolarlık fonun iki katından fazla.

Seçim kampanyası sırasında Imran Khan, herkese sağlık hizmetleri sunma, okullardaki eğitim seviyesini yükseltme ve sosyal güvenlik ağını genişletme konusunda kamu parasını kullanacağının sözünü verdi.

Ancak analistler, Pakistan’ın ekonomik durumunun gerçekliği göz önüne alındığında bu sözlerin yerine getirilmesinin zor olacağı konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Pakistan’ın yabancı para rezervleri son aylarda hızlı bir şekilde düştü; çünkü mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ithalat fiyatları üzerinde baskı yaparken, ihracat da gerilemeye devam ediyor.

20 Temmuz’da yayınlanan en son rakamlara göre, Pakistan Devlet Bankası rezervlerinde sadece 9 milyar dolar bulunuyor. Bu rakam iki aylık ithalatı bile karşılayacak seviyede değil. Imran Khan henüz ödemeler dengesi kriziyle nasıl başa çıkmayı planladığını açıklamadı.