Fitch'ten Türk bankalarına uyarı

Fitch, sektör performansında bu yıl bozulma beklediklerini ifade etti.

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını belirten kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sektör performansında bu yıl bozulma beklediklerini ifade etti. Dolar/TL kuru Fitch'in uyarısı sonrası 4.90'ın üzerini gördü.

Dolar yükselişe geçti!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Dünya'nın aktardığına göre Fitch, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.