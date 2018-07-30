Dolar yükselişe geçti!

Dolar/TL erken saatlerde 4.86'dan işlem görürken yükselişini hızlandırdı ve %1 artışla 4.90'ı aştı.

Kur yoğun piyasa gündeminin olduğu yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL erken saatlerde 4.86'dan işlem görürken yükselişini hızlandırdı ve %1 artışla 4.90'ı aştı, Euro/TL de öğleden sonra %1'i aşan yükselişle 5.67'den 5.72'ye çıktı.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçen hafta sert yükselen dolar/TL Cuma günü 4.85 civarında yatay seyrettikten sonra yeni haftada 4.90'ı aştı.