Altın fiyatları yükseldi! İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında son durum şöyle;
Gram altın alış 189.19 liradan işlem görürken, gram altın satış 190.82 Türk Lirası. (29 Temmuz'da gram altın 190.84 liradan işlem görüyordu)
Çeyrek altın alış 309.02 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 315.33 Türk Lirası. (29 Temmuz'da çeyrek altın 315.36 liradan işlem görüyordu)
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1271.99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1284.84 Türk Lirası. (29 Temmuz'da Cumhuryet altını 1284.87 liradan işlem görüyordu)
22 ayar altın bilezik alış 173.06 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 174.80 Türk Lirası
Tam altın alış 1248.52 liradan işlem görürken, tam altın satış 1261.32 Türk Lirası.
Yarım altın alış 618.07 liradan işlem görürken, yarım altın satış 630.71 Türk Lirası.
Reşat altın alış 1246.05 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1258.63 Lirası.