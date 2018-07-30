Dikkat! Yarın son gün

Yapılandırma yapmak isteyenlerin başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceği açıklandı.

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan yurttaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.