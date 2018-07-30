Ekonomik güven endeksi rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükselişin; tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldi. Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.