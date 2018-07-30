Berat Albayrak'a seslendi: Borcun faizi ne?

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu "Aradık taradık Çin'den borç aldık" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Hatırlar mısınız, bir zamanlar borçlu, fakir ama gururlu bir ülke vardı… Başkanı “IMF bizden borç istedi, 5 milyar dolar, arkadaşlara dedim ki verin…” diye anlatırdı. O yine insaflı çıktı. Ben olsam arkadaşlara, “5 milyar kere süründürün züppeleri” derdim. Arkamı döner giderdim.

Maalesef hikaye tam olarak böyle değil… İşte o ülke var ya, hâlâ fakir! Çin'den 3.6 milyar dolar borç ayarlamış, İngilizce tweet atıyor. Sanki geri ödenmeyecekmiş gibi haber yapılıyor. Kimse de ayrıntılardan bahsetmiyor. Borcun faizi ne? Vadesi ne zaman? Bilinmiyor!

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Borç Çin'de de olsa gidip alınız. Sonuçta dünyada Türkiye'ye borç verecek fazla ülke kalmadı. Her kapının zilini çalınız. Zaten dünyada kredi verecek ülkeler belli… Bir şey deneyelim, hepsiyle dalaşmaya devam edelim. Bakalım, bize kredi verecek kaç banka bulacağız?

Borç veren ülke Çin… Borç alan ülke Türkiye… Borçlanma para birimi Amerikan Doları… Sahi hani Çin ile anlaşma imzalamıştık! Türk Lirası üzerinden milli para ile ticaret yapıp borçlanacaktık. Bize Türk Lirası ile borç verselerdi ya! Fakirliğe alıştık da gururu bir kenara mı bıraktık?

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Alınan kredi 3.6 milyar dolar… Sadece Fenerbahçe'nin açıklanan borcu 621 milyon Euro… Yani 725 milyon dolar eder… Alınan kredi ile ancak futbol takımlarını rahatlatırsın! Artan olursa seyircilerin gitmediği yeni statlar için beton döker, havanı atarsın.

Lakin Çin'den alınan borç enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için kullanılacak. Enerji sektörünü bu kredi mi kurtaracak? Yoksa borç ile yeni yatırım mı yapılacak? Şimdi Türkiye ekonomisinin başına geçen Berat Albayrak öncesinde enerji bakanıydı. Enkaz bıraktı!

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Sektör 15 yılda 95 milyar dolarlık yatırım yaptı. Sadece 25 milyar doları öz kaynaktı. Toplamda 70 milyar dolar kredi kullanıldı. Halen ödenmemiş 57 milyar dolar söz konusu… Finansal kuruluşlar hariç özel sektör borcunun yüzde 16'sına denk… Sahi bu borç nasıl ödenecek? Durun durun! Ulaştırmada da kullanılacakmış bu para… İnsanın aklına hemen Kanal İstanbul geliyor. Tabii ya borç alıp su yolu kazalım! Nasıl olsa oradan da milyon dolarlar gelecek. Bedavası varken saf gemi kaptanları para ödeyip daracık kanalda geçecek. Türkiye paraya para demeyecek!

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Parayı sadece kanala yatırmak, itibardan tasarrufa sebep olur. Biliyorsunuz 2019 model Mercedes'ler çıkıyor. Yeni ciplerin eli kulağında… Çakarlı Audi'ler sırada… Kamuya, özellikle de cumhurbaşkanını temsil edecek 81 ilin vali ve kaymakamlarının altlarına üçer dörder tane çekmek gerek. Nasıl olsa para Çin'den gelecek!"