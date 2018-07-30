Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Yoğun bir gündemin olduğu yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 4,86 seviyesinde başladı.

Piyasaların gözü bu hafta TCMB Enflasyon Raporu, Fed ve BOE faiz kararları, enflasyon verisi ve ABD tarım dışı istihdamında olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Trump'ın yaptırım tehdidine ilişkin “Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz. Askeri ilişkileri etkilemedi” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip Andrew Brunson ile ilgili “Rahip bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız” diyor.

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı endişesi ülkenin para birimi Riyal’de sert değer kaybına yol açtı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,ikinci çeyrekte ülke ekonomisinin hızlı büyüme ivmesinin gelecek birkaç yılda da süreceğine inandığını söyledi.

Dolar/TL bugün en düşük 4,8495, en yüksek 4,8624 seviyesini gördü.