'Türkiye ekonomide her şeyi yanlış yapıyor'

Finkelstein, "Türkiye şu an her şeyi doğru yapmak gibi bir yükün altında ve görünüşe göre, neredeyse her şeyi yanlış yapıyorlar" dedi.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine dair karamsar bir tablo çizdi. Şirketin yükselen piyasalarla ilgilenen departmanının direktörü Sam Finkelstein, ‘Türkiye’nin her şeyi doğru yapması gerekirken her şeyi yanlış yaptığı’ görüşünü savundu.

Bloomberg televizyonunda canlı yayına konuk olan Finkelstein’a, “Yatırımcıların Türkiye konusunda endişeli olduğuna dair haberler var, siz Türkiye konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu. Finkelstein şu yanıtı verdi:

‘TEHLİKELİ BİR KARIŞIM’

“Türkiye için endişeli olmak gerekiyor. Türkiye’nin ana sorunu, gayrısafi milli hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına denk düşen cari hesap açığı. Dolayısıyla, ABD’de faiz oranları yükselirken oluşan zorlu ortamda soru şu: Türkiye bu açığı nasıl fonlayacak? Türkiye şu an her şeyi doğru yapmak gibi bir yükün altında ve görünüşe göre, neredeyse her şeyi yanlış yapıyorlar. Önce, ekonomi ekibi için kabine atamalarında [Erdoğan] daha geleneksel ekonomistler yerine damadını seçti. Piyasalar hafta başında faiz artırımı bekliyordu ama oranları değiştirmediler. Ve sonra da ABD yönetimiyle yaptırımlar konusunda bir söz dalaşı yaşandı. Yani bu, tehlikeli bir karışım.”

‘DOĞRUDAN EKONOMİK YAPTIRIM UYGULANMAYACAK’

Finkelstein, sunucunun “Türkiye’nin ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması konusunda gerçek bir ihtimal var mı?” sorusuna yanıtında ise ABD’nin yaptırımları bir dizi rejime karşı kullandığını ve yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, yaptırımların ‘muhtemel’ göründüğünü söyledi. Ancak Finkelstein, yaptırımların alan ve ağırlık olarak farklı formlarda uygulandığını hatırlattı; Türkiye konusunda, “Bence ilk başka kısıtlı olacaklar, muhtemelen silah ve ordu ile ilgili olacaklar. Muhtemelen, doğrudan mali yaptırımlar uygulanmayacak. Ama bekleyip görmemiz lazım” dedi.