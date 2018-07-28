Bu düzenleme milyonları ilgilendiriyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Temmuz’da yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazetede yayınlanan düzenlemeye göre bundan böyle 4 ve daha fazla katlı binalarda asansör bulunması zorunlu olacak. 3 katlı binalara da isteğe bağlı biçimde asansör yapılabilecek. Asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.

10 KAT SINIRI

Daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli olan iki asansör yapma zorunluluğu 10 kat ve üzeri binalar için düzenlendi. Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34’üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu. Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilecek.

KAMU TESİSİ AYRIMI

Yapılan düzenlemeye göre bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak. Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat istenmesi durumunda ilk ruhsat eki emsal ve yapılaşma hakkı dahilinde yeni yönetmeliğin yüzde 30 emsal sınırlamasına ve kademe zorunluluğuna takılmadan tadilat yapılabilmesi de sağlandı.