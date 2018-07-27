Anadolu Grubu'nun notu yükseldi

Anadolu Grubu’nun ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,53 olarak güncellendi. Anadolu Grubu’nun kurumsal yönetim altyapısında hayata geçirdiği düzenlemeler, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki kararlılığı, notun 9,20’den 9,53’e yükseltilmesinde etkili oldu.

Anadolu Grubu’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,53 olarak güncellendi. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, yıllık revizyon çalışması neticesinde Anadolu Grubu’nun Ekim 2017’de 9,20 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,53’e yükseltti.

Kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarına ilk olarak 2010 yılında 8,04 notu ile başlayan Anadolu Grubu, 2018 yılının başında holdingler seviyesinde gerçekleştirdiği birleşmenin kurumsal yönetim alanındaki olumlu etkileriyle bu yıl notunu önemli derecede yükseltmeyi başardı. SAHA tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu Grubu’nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.53 olarak güncellenmiştir” denildi.

‘Yönetim altyapımız daha da güçlendi’

Anadolu Grubu hissedarları olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.; kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit oranda temsil ve yönetim hakkı temelinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. çatısı altında Aralık 2017’de birleşmişti.

Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu, şeffaflığı, etik değerleri, hesap verilebilirliği yönetim ve icra şeklinde içselleştirerek bugüne gelen Anadolu Grubu’nun, birleşme ile kurumsal ve hukuki yönetim altyapısını daha da güçlendirdiğini söyledi. Grubun, varlığını gelecek nesillere aktararak, paydaşları için değer üretme gücünü daha da pekiştirdiğini belirten Zorlu, “Grup olarak etkinliğini ve verimliliğini artıracak bu birleşmenin itici gücüyle istikrarla büyümeye, ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye; daha ‘güçlü bir gelecek’ için katkı sağlamaya odaklandık. Anadolu Grubu olarak faaliyetlerimize bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonlar ile kararlı adımlarla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu Hakkında

Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve 50 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Grubun 2017 yılı cirosu 32,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince Devlete intikali sağlanan vergiler toplamı, 2017 merkezi yönetim bütçe gelirleri gerçekleşmelerinin %1,2’sini oluşturdu.

Anadolu Grubu, yurtdışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.

Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor.

Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.