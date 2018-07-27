Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Dolar kurundaki dün yaşanan yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazancıyla 191,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın 190,8 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.279 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.
Uzmanlar, dolar endeksindeki dalgalanmaların da altının ons fiyatını etkilediğini kaydetti.
ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, altının gram fiyatında ise 189,00-192,60 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.