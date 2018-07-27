Süte büyük zam geliyor!

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bugün çiğ süt fiyatına 50 kuruş zam geleceğini söyledi. Çolakoğlu çiğ sütün fiyatının 2 TL olacağını belirtti.



Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara'da toplanıyor. Konsey toplantısı saat 14:00'da başlayacak. Çiğ sütün litre fiyatı şu an 1 lira 53 kuruş. Üreticiler çiğ sütün litre fiyatına 3 yıldır zam gelmediğini zor durumda olduklarını belirtiyorlar.

Sözcü'de yer alan habere göre, Konsey toplantısı öncesi açıklama yapan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu sütün fiyatının bugün 2 TL'ye çıkacağını söyledi. Solakoğlu, “Marketlerdeki süte üç senedir zam geliyor fakat üreticinin sattığı süte zam gelmiyor. Masraflarımız çok arttı. Fiyata 50 kuruş bir zam gelecek. Enflasyon yüksek dayanmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

BAYRAKTAR: OLMASI GEREKEN FİYAT 2 TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır.” diyor.

Bayraktar dün Denizli'de yaptığı konuşmada Süt Konseyi'ne seslenerek, “Süt Konseyi’ne buradan da sesleniyorum. Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır” diye konuştu.