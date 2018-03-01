En çok turist o ülkeden geldi

Turist sayısı artsa da gelirlerdeki yükseliş sınırlı kalmıştı. Turizm sektörü temsilcileri 2018 ve sonrası için hedeflerinin turist sayısının yanında gelirleri de arttırmanın olduğunu açıklamıştı. 2018’in Ocak ayında gelen turist sayı da hedeflerde olduğu gibi artmaya devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre ocak ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 1 milyon 55 binden 1 milyon 461 bin kişiye yükseldi.

ARTIŞ VAR

Ocak ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada İran yer aldı. İran’dan gelen turist sayısı geçen yılın ocak ayına göre 101 bin 636’dan 154 bin 296’ya yükseldi. Türkiye’ye en çok turistin geldiği yıllar arasında olan 2015’in ocak ayında ise Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya 115 bin 993 turistle ilk sırada yer alıyordu. 2018’in ocak ayında Almanya bu sıralamada kendisine dördüncü sırada yer buldu. Almanya’da söz konusu ayda gelen turist sayısı 86 bin 875 kişiye ulaştı. Geçen yıl ise 78 bin 750 Alman ocak ayında Türkiye’ye gelmişti. 2018’in ocak ayında en çok turist gönderen ülkeler sıralamasının ikinci sırası ise Gürcistan’a ait . Nüfus kağıdı ile Türkiye’ye geçebilen Gürcü turistlerin sayısı ocakta 150 bin 849’a çıktı. Geçen yıl aynı ayda 140 bin 988 kişi gelmişti. Listenin üçüncü sırasında ise Bulgaristan yer aldı. Yılın ilk ayında Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 77 bin 879’dan 119 bin 296’ya çıktı. Beşinci sıradaki Rusya’dan gelen turist sayısı ise 68 bin 910 oldu. Geçen yılın ilk ayında ise 40 bin 124 Rus turist Türkiye’ye gelmişti.(hürriyet)