Yarım asırlık devden kötü haber!

Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda sonuç değişmedi.

DİNÇER GÖKÇE - HÜRRİYET/ Temeli 1960’lı yılların başında atılan Feniş Alüminyum San. Ve Tic. AŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesindeydi. Şirket bir süre önce mali darboğaza girdi. İşçi ücretlerini dahi ödemekte güçlük çeken şirket, Norveç merkezli Euler Hermes Norge ile de davalık durumdaydı.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, alacak sigortası şirketi Euler Hermes, bir başka Norveç şirketi Hydro Alimenyum AŞ’nin bir takım alacaklarını sigortaladı. Hydro Alimenyum’un Feniş AŞ’den olan 6 milyon 30 bin dolarlık alacağını, sigorta şirketi Euler Hermes ödedi.

ALACAKLI KONUMA GELDİ

Euler Hermes, ödemeyi yaptıktan sonra Feniş AŞ’ye karşı temlik alacaklısı konumuna geldi. Şirket, alacağın tahsili için Feniş AŞ’ye karşı 19 Aralık 2014’te iflas yolu ile takip yoluna geçti. Gebze 2. İcra Müdürlüğünde yapılan 5 milyon 458 bin 99 dolarlık takibe Feniş AŞ tarafı itiraz etti.

SİGORTA DEVİ, İFLASINI İSTEDİ

Euler Hermes tarafı bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile Mayıs 2015’te Gebze Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Dava dosyasına sunulan belgelerde Euler Hermes tarafı, alacaklı olduklarına dair 27 faturanın bulunduğunu, söz konusu kayıtların Feniş’in kayıtlarında da olduğu kaydedildi.

FENİŞ: BORCUMUZ YOK

Feniş AŞ adına yapılan savunmada ise, usulü bir takım hataların yanı sıra, Euler Hermes’in alacaklı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, hukuki dayanaktan yoksun olduğu öne sürüldü. Mahkeme tarafların savunma ve delileri yanı sıra bilirkişi raporu da aldı. Rapor, Euler Hermes lehine çıktı. Mahkeme 2 yıl süren yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme 19 Ekim 2017’de yarım asırlık devin iflasına karar verdi.

İFLAS KARIRINA ‘ONAY’

Feniş AŞ tarafı bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliyesi 17. Hukuk Dairesi geçen 4 Temmuz günü kararını verdi. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, Feniş AŞ tarafı, istinaf mahkemesinin bu kararını Yargıtay’a taşıdı.

1963 YILINDA KURULDU

Feniş Alüminyum 1963 yılında Bostancı'da kuruldu. 1969 yılında Çayırova'dan Gebze’ye taşındı. 36 bin 300 metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, uzun yıllar İSO 500 listesinde yer aldı. Çok sayıda alacaklısı olan şirketin, işçilere de 15 milyon TL seviyesinde borcu bulunuyor. Feniş AŞ’nin sahibi Sedat Aloğlu, bir dönem TÜSİAD yönetiminde de yer almıştı.