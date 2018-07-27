Murat Muratoğlu, iktidarı eleştirirerek, "Papaz Brunson diye koysak Üçüncü Havalimanı'nın ismini… Dolar geriler mi?" diye sordu.

Muratoğlu'nun bugünkü "Papaz kaçtı!" başlıklı yazısı şöyle:

Dünya lideri ülkenin düştüğü şu duruma baksanıza! Ortada ne plan var ne program… Tam bir kim kime dum duma… Buyurun size Türkiye ekonomisinin geldiği son nokta…

Şöyle ki; Merkez Bankası beklentilerin aksine faizlere dokunmayınca piyasalar çöktü. Esas olarak Berat Albayrak'ın önce damat sonra bakan olduğunu gördü. Yeni dönemin de eskisinden farklı olmayacağını çözdü. Umutlarını gömdü

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Ertesi gün, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ABD'li papaz Brunson'ın ceza evinden tahliye edilip ev hapsine alınmasına karar verildi.

Bir gün öncesinde papaza dönen piyasalar bu sefer coştu gitti… Merkez Bankası'nın anlamsız kararıyla 4.94'ü gören dolar kuru 4.77'e kadar indi. Borsa 3235 puan yükseldi. Artışı durdurulamayan faizler bile yüzde 1.27 geriledi. Fiyatları resmen papaz belirledi.

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Bu hesaba göre papazın serbest bırakılması, Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz artırması ile eşdeğerdi…

Adamı bir de milletvekili yapsak düşünün artık piyasanın gideceği yeri. Ya da Papaz Brunson diye koysak Üçüncü Havalimanı'nın ismini… Dolar daha da geriler mi?

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Bu adli olayda ilginç ayrıntılar da yok değildi! Amerika Başkanı Trump, Brunson'un tutuklanmasını “rezalet” olarak nitelendirmiş ve Twitter mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “bir şeyler yapmasını” istemişti.

Biz elimizdeki maça papazına güveniyorduk, Trump kupa ası çekti. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor derken acaba bunu mu kast etti?

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Hemen arkasından ABD Senatosu'na; “Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan” bir yasa tasarısı gelmişti. Şu şansa bakın ki birkaç gün sonra sağlık nedenleri dolayısıyla papaz salıverildi! Acaba aynı hassasiyet Türk vatandaşları için de geçerli mi?

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Haliyle Merkez Bankası'nın “papaz rezervi” azaldı. Ekonominin selameti için Türkiye'deki papazları toplayıp, cuma günleri piyasa kapandıktan sonra tutuklayıp, pazartesi günü piyasa açılınca salsak olmaz mı? Dolar 3'e iner, borsa 200 bine gider, enflasyon bile düşer!

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “yeterli değil, bizi kesmedi” diyor. Daha, kasım ayında Amerika'nın bizden istediği İran ambargosuna sıra gelecek.

Papaz için “Türkiye'ye borç verilmesin” diyen, İran için ne der? Rusya'dan alacağımız hatta depozitosunu bile ödediğimiz S-400 füzeleri de var. Belli ki Türkiye milyar dolarlık depozitoyu yakar!

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Papaz her gün pilav yemez. Piyasalara olumlu etkisi fazla sürmez. Ekonomik olarak iyi değilseniz, borçlanmanın limitine de gelmişseniz, kimseyle papaz olmayacaksınız.

Tövbeler de tutmaz, yanarsınız valla! Günah çıkarmaya gitseniz, size faydası olmayan kilisenin papazı bile şaşar bu duruma…