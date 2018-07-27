Şekerin patronları döviz kurundan korktu

Afyon, Yozgat, Bor, Burdur, Alpullu ve Ilgın şeker fabrikalarını özelleştirmeden alanlar devir işlemleri için henüz adım atmadı.

Erdoğan Süzer/ Sözcü- Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından şimdiye kadar sadece 7'sinin şirketler tarafından teslim alınıp işletilmeye başlandığı, 6 fabrikanın ise hâlâ teslim alınmadığı için devletin elinde beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) mayıs ayının başından itibaren resmen satış onayı verdiği fabrikalardan sadece Turhal, Muş, Çorum, Elbistan ve Kırşehir ile tek paket halinde satılan Erzurum-Erzincan şeker fabrikaları yeni patronlar tarafından devletten devralınarak işletilmeye başlandı. Bu fabrikaların dışında kalan Afyon, Yozgat, Bor, Burdur, Alpullu ve Ilgın fabrikalarının ihalelerine en yüksek teklifi veren şirketlerin ise şimdiye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) peşin ya da ilk taksit ödemesini yapmadığı, dolayısıyla devir işleminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Afyon, Yozgat ve Bor şeker fabrikalarının üçüne birden ihalelerde en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek İçecek AŞ 1 milyar 336 milyon liralık toplam bedelle ilk sırada yer alıyor. Bu şirketin 3 fabrikadan bir ya da ikisini almaktan vazgeçebileceği iddia edildi. Ancak Doğuş'un sahibi Süleyman Karakan, konuya ilişkin sorumuza, “Birkaç gün bekleyin ne olacağını duyarsınız” yanıtını verdi.

KUR MU ETKİLİ OLDU?

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, devir işleminin gecikmesinde son dönemde hızla artan döviz kurunun etkili olduğuna dikkat çektiler. Özelleştirmelerin TL ile yapılmasına rağmen artan döviz kurunun, şirketlerin diğer işlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.