Ahmet Akın: Çiğ süt en az 1 lira 80 kuruş olmalı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Çiğ süt üreticilerimiz artan maliyetleri karşılayamıyor. Emeklerinin karşılığını alamayan üreticilerimizin sesine kulak verilmeli” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Balıkesir’in süt üretiminde söz sahibi olduğunu vurgulayarak süt üreticilerinin her geçen gün maliyetlerin artışından yakındığını dile getirdi. Üreticilerin, haklı olarak sürdürülebilir bir üretim yapabilmeleri için emeklerinin karşılığını alması gerektiğini belirten Ahmet Akın şunları söyledi:

“Her geçen gün artan girdi maliyetleri çiğ süt üreticilerinin daha az kazanmasına hatta hiç kazanamamasına yol açıyor. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Ulusal Süt Konseyi’nin Ocak ayında belirlediği ve 1 Şubat’tan bu yana uyguladığı 1 lira 53 kuruşluk çiğ süt fiyatının maliyetleri karşılayabilmesi için en az 1 lira 80 kuruş talep ediyorlar. Bu konuda bizlere taleplerini ilettiler. Üreticilerimiz haklı. 1 litre süt ile yem ve mazot girdilerini karşılamak mümkün değil. Üreticinin girdi maliyetleri Ocak ayından bu yana yüzde 30 civarında artmış durumda. Ocak ayında yemin çuvalı 52 lira iken şu an 69 lira. Kar edemeyen emeğinin karşılığını alamayan üreticinin talebini mutlaka yerine getirilmeli.”

CHP’li Ahmet Akın, Haziran ayında toplanması gereken Ulusal Süt Konseyi’nin henüz toplanarak fiyat belirlemediğini de dikkat çekerek, üreticilerin daha fazla mağdur edilmemesi için Konseyin kısa zamanda toplanması gerektiğini sözlerine ekledi.