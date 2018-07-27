ABD krediyi kısıtladı, Berat Albayrak bu mesajı paylaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etmesinden hemen önce dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti ve kredi çekildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajda Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.