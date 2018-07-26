Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Temmuz'da dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak 1,738 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş'in hesaplamalarına göre, dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı da 5 bin 662 liraya çıktı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Temmuz ayı sonucuna göre:

- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,738.37 lira,

- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5,662.46 lira oldu.

- Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2,136.28 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Uygulanan ekonomik politikalarda gündemi faiz ve döviz kurundaki gelişmeler meşgul ederken, özellikle gıda fiyatlarının mevsim normallerinin üstüne çıkması ve sürekli değişim göstermesi, enflasyona olumsuz yansıyor. Aylık ve ücretlere sonradan gerçekleşen enflasyon farkının verilmesi, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını iyileştirmeye yetmiyor. Türk-İş, çalışanların geçim şartlarını 31 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koyuyor" denildi.