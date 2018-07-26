Brunson kararı sonrası dolarda son durum

ABD'li papaz Brunson'ın ev hapsine alındığının duyurulması ile birlikte yüzde 1'e yakın değer kazanarak 4,82 seviyesine gerileyen dolar/TL'de bu sabah 4.80 seviyesi takip ediliyor.

Dolar/TL dün, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleri ile dolar karşısında yüzde 1 civarı değer kazandı. Karar öncesi 4.86 civarında işlem gören kur, 4.82'ye ka kadar geriledi ve gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.

Kur bu sabah da düşüş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 4.8070 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5,6482 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksinde görülen baskının da kurdaki düşüşe destek olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de bir toparlanma eğilimi görüldüğünü vurguluyor. Paritede görülen düşüş eğilimin devam etmesi durumunda ilk aşamada 4.76 desteği önem taşıyor.