Vakıf Katılım İzmir Konak şubesi açıldı

Açılışta yaptığı açıklamada strateji ve hedefleri kapsamında şube sayısını 76’ya çıkardıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Türkiye’nin farklı noktalarında yıl sonunda yaklaşık 100 şubeye ulaşacaklarını bu kapsamda şube açılışlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, İzmir’deki ikinci şubesi olan Konak şubesini hizmete açtı. Şu ana kadar toplam 76 şubeye ulaşarak coğrafi olarak Türkiye’nin önemli bir kısmına erişen Vakıf Katılım, şubeleşme programıyla bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyor.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Erdoğmuş, Ahmet Ercüment Özbek, İlhan Albayrak, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım İzmir Konak Şube Müdürü Abdullah Ergün, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz’un katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine müşteriler de yoğun ilgi gösterdi.



100 şube hedefine adım adım



Açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak Türkiye’nin büyük bir kesimine ulaşmayı amaçladıklarını; yıl sonuna kadar 100 şube açacaklarını belirterek; “Katılım bankacılığının en genç üyesiyiz. Bunun getirdiği dinamizmi takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimiyle harmanlıyoruz. Hızlı ve emin adımlarla büyüyoruz” diye konuştu. Şube açılışını gerçekleştirdikleri bölgelerde halkın gösterdiği yoğun ilginin kendilerini daha da motive ettiğini kaydeden Göktaş konuşmasına, “Amacımız hem ülke hem de bölge ekonomisine destek olmak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam etmek. Bunun için durmadan çalışıyoruz. Halkımızın gösterdiği ilgi çalışmalarımızın doğru yolda olduğunun en büyük kanıtı” şeklinde devam etti.

“Pazar payımız artacak”

2018 yılı büyüme stratejisi ve müşterilerine yakın olma ilkeleri doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Göktaş, “100 şubeye ulaşıp çalışan sayımızı 1200’e çıkarmak istiyoruz. Bir yandan da pazar payımızı artıracak çalışmalar içindeyiz. Bu kapsamda hedefimiz sektör pazar payımızı yüzde 10’un üzerine çıkarmak” dedi. Sadece Vakıf Katılım’ın büyümesi için değil katılım bankacılığının da gelişmesi için de çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Göktaş sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda reel sektörle aktif bir iş birliği içinde olarak; kâr-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Vakıf Katılım İzmir’e artı değer katacak”

İzmir’in 4 milyonu aşkın nüfusu ve eşsiz tarihi ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Göktaş, “Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmir Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı yapan şehirlerimizden biri. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da gözbebeği şehirlerinden. Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen, tarım ürünleri dünyaya yayılan bu şehrimizde Vakıf Katılım’ın şubelerinin artması büyük artı değer katacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.